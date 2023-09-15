YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da kendini hemşire olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusu

Ordu'da kendini hemşire olarak tanıtan kişi hakkında suç duyurusu

15.09.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da hemşire forması ile geldiği hastanede kendini hemşire olarak tanıtan kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de, Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ait bazı alanlarda dolaşan ve adının R.K. olduğunu söyleyen kişinin hastalara ve personele kendini, hastaneye yeni atanan hemşire olarak tanıttığı belirtildi.

Acil Servis çalışanlarının aynı gün 22.00 civarında hemşire forması da giyinen kişinin davranışlarından şüphelendiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vardiya sorumlusu yaka kartını görmek istediğinde yaka kartına nüfus cüzdanının takılı olduğu, nüfus cüzdanında da isminin C.K. olarak kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Acil Servis vardiya şefi olaydan şüphelenmesi üzerine kişiye beklemesini söylemiş ve güvenlik çağırmak üzere gittiğinde şahıs olay yerinden kaçmıştır.

Konu ile ilgili yapılan geriye yönelik inceleme ve kamera görüntülerinde kişinin 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kantin bekleme alanlarında, aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığı güvenlik kamera kayıtları incelenmesinde tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmış olup ilgili kamera kayıtlarının hazırlanmasına müteakip Cumhuriyet Savcılığına 14 Eylül 2023 tarihiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladıAmasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
Kaza geçiren engelli sürücü için seferber oldularKaza geçiren engelli sürücü için seferber oldular
Orman yangını dron ile görüntülendiOrman yangını dron ile görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Ordu il sağlık müdürlüğü ünye devlet hastanesi

Ordu Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:01
Öğle
12:29
İkindi
16:00
Akşam
18:47
Yatsı
20:08

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Arif eczanesi
Golkoy
Halk eczanesi
Aybasti
Çaliskan eczanesi
Fatsa
Halk eczanesi
Korgan
Fatma eczanesi
Kumru
Kaymak eczanesi
Altinordu
Cömert eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.