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Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

20.02.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ordulu 16 yaşındaki Gürkan Temiz, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 14 Şubat'tan beri Kovid-19 sebebiyle tedavi gören Temiz, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Temiz'in cenazesi, Ordu'nun Ulubey ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Gürkan Temiz'in kardeşinin de 2019'da yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

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