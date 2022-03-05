YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da kuraklık tehlikesine karşı 48 gölet yapıldı

Ordu'da kuraklık tehlikesine karşı 48 gölet yapıldı

05.03.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kuraklık tehlikesine karşı 48 gölet yapıldı

Ordu'da, küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 48 göletin yapımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu depolama kapasitelerinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı 19 ilçede 48 göletin yapımı tamamlandı. Özellikle yaz aylarında susuzluğa karşı çözüm olacak göletler, yapılan denemelerin ardından hizmete alındı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçelerde oluşturdukları gölet ve su alma yapıları ile kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını vurguladı.

Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren başlattığımız çalışmalar ile toplam 48 göleti tamamlayarak hizmete sunduk. Ekiplerimiz yaşanması muhtemel kuraklık için önceden tedbirleri almaya ve bu konuda çözüm üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da öğrenciler atık "su tesisatı malzemeleri"ni aksesuara dönüştürüyorOrdu'da öğrenciler atık "su tesisatı malzemeleri"ni aksesuara dönüştürüyor
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutulduBitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutuldu
Doğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldıDoğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:45
İkindi
15:55
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Soğuk algınlığına bire bir! C vitamini deposu

Soğuk algınlığına bire bir! C vitamini deposu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.