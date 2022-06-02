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Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı

02.06.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kuyumcudan altın çalan 2 zanlı yakalandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.

Kuşluvan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren 2 zanlı, yaklaşık 356 bin liralık ziynet eşyası alarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası incelemesi sonrası zanlıların B.A. ile F.Y. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Gölköy ve Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Polis, zanlıların adreslerinde yaptığı aramada, çalınan altınları ele geçirdi.

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