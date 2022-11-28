YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da lise kantininde çıkan yangın söndürüldü

Ordu'da lise kantininde çıkan yangın söndürüldü

28.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir lisenin kantininde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçenin Bayramca Mahallesi'nde faaliyet gösteren 5 katlı özel bir lisenin birinci katındaki kantin bölümünde yangın çıktı.

Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden okul yönetimi ve öğretmenler, itfaiye ve polise bilgi vererek öğrencileri tahliye etti.

Öğrenciler Ünye Gençlik Merkezi bahçesine götürüldükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi emniyet şeridiyle çevirdi. YEPAŞ ekipleri ise binanın elektriğini kesti.

Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangında, okul binasında hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da cinayet: Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybettiOrdu’da cinayet: Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti
Sivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandıSivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
Kütahya’da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştiKütahya’da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu Ünye kantin lise

Ordu Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:23
Öğle
12:21
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:34
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.