Ordu’da lishianthus çiçeği hasadı

Ordu’da Büyükşehir Belediyesine ait atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime açılmasıyla yetiştirilmesine başlanan lishianthus çiçeğinde ilk hasat yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek amaçlıyla damızlık koyun, kaz, Pekin ördeği ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin ardından, kesme çiçek sektörüne de destek veriyor. Bu kapsamda, Altınordu ilçesinin Şahincili Mahallesi’nde yer alan belediyeye ait arazi, kesme çiçek üretimine açılarak yeni bir çeşit olan lishianthus çiçeğinin üretimi başlandı.

“Tarım faaliyetleri çeşitlenecek”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, önder ve örnek çiftçiler yetiştirilmesi amacıyla aracılığıyla yeni üretim kolları ortaya çıkardığını söyledi.

Başkan Güler, şu bilgiyi verdi: ”Büyükşehir Belediyemize ait olan arazilerden uygun olanlarını cüzi bedeller karşılığında üreten insanlara veriyoruz. Kesme çiçek üretimi amacıyla Büyükşehir Belediyemize ait Altınordu ilçesi Şahincili mahallesinde bulunan araziyi de Ömer Gök isimli çiftçimize kullanım bedeli karşılığında verip, üretime açtık. Bin 300 metrekare alanda kurulan seralarda ilimiz için yeni bir çeşit olan lishianthus çiçeği yetiştiriliyor. Sözleşmeli tarım kapsamında mevsimlik çiçek üretimi de yapacak olan Ömer Gök isimli üreticimiz 40 bin kök olarak dikimini gerçekleştirdiği lishianthus çiçeğinin hasadına da başladı. Kendisi kesme çiçeğin getirisinden oldukça memnun. Bizler de ilimize alternatif bir tarımsal faaliyet çeşitliliği kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”