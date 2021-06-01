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Ordu'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

01.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Ünye'den Samsun yönüne giden Sezgin Doğan yönetimindeki 66 FK 246 plakalı minibüs, TOKİ kavşağında Nurhan Durmuş (44) idaresindeki 52 AAR 050 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile aynı aileden Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim Doğan (5), Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu ve Murat Ateş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Samsun Ünye istikameti güvenlik önlemleri alınarak bir süre trafiğe kapatıldı.

Bölgede trafik farklı güzergahlardan sağlanırken, araçların kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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trafik kazası Ordu

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Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi
Altinordu
Gazi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Karamustafa Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tiyaloğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
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