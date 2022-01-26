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Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

26.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da minibüsün fındık bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, minibüsün fındık bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sarubaş idaresindeki 34 LDY 109 plakalı minibüs, kar yağışının etkili olduğu Alankent Mahallesi mevkisinde fındık bahçesine devrildi.

Yaralanan sürücü ile bir kişi Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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