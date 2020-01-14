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  4. Ordu’da modern yollar

Ordu’da modern yollar

ORDU HABERLERİ  | 14.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 9 aylık sürede yapılan yol çalışmaları ile vatandaşlara modern ulaşım imkânı sundu.Sıcak asfalt, stabilize, beton yol çalışmalarının yanı sıra yeni yol açma ve genişletme çalışması yapan ekipler, sanat yapılarıyla da yolları koruma altına aldı.19 ilçede yoğun tempoOrdu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, 2019 yılı Nisan ayından bugüne yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 9 aylık sürede yapılan yol çalışmaları ile vatandaşlara modern ulaşım imkânı sundu.
Sıcak asfalt, stabilize, beton yol çalışmalarının yanı sıra yeni yol açma ve genişletme çalışması yapan ekipler, sanat yapılarıyla da yolları koruma altına aldı.

19 ilçede yoğun tempo
Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, 2019 yılı Nisan ayından bugüne yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Kırmızıtaş, “Ordu Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan 19 ilçede ekiplerimiz 112 grup yolunda 63,48 km sıcak asfalt, 1285 km stabilize, 24,85 km beton yol çalışması gerçekleştirdi. 11,75 km yeni yol açma, 89,00 km yol genişletme çalışması yapıldı. Öte yandan yaptığımız çalışmaların uzun ömürlü olması için yollarımız 600 metreküp taş duvar, 110 metre betonarme duvar, 600 metre menfez, 4600 metrekare kaldırım imalatı ile koruma altına alındı. Mevsim koşulları el verdiği sürece Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hummalı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yeşil yol devam ediyor
Öte yandan Akkuş İlçesi Dağyolu Mahallesi’nden Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’na kadar olan 239,79 kilometrelik yeşil yolda çalışmalar devam ediyor. 129,32 km’si Ordu Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olan yolun Samsun il sınırı-Salman-Çaldırı mevkisinde toprak sanat yapıları, üst yapı işleri ve beton yol çalışmaları yüzde 35 oranında tamamlandı. Perşembe Yaylası ile Korgan İncedere mevkisindeki 21 km yolun 9 km’lik kısmında da beton yol ve hendek yapım çalışmaları tamamlanırken, Topçam-Çambaşı Yaylası arası 24 km’lik güzergahta çalışmalar devam ediyor.

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