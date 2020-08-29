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Ordu’da okullara biyokaçakçılık eğitimi

ORDU HABERLERİ  | 29.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Son yıllarda ‘biyolojik sorun’ haline gelmeye başlayan ve daha çok Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal ortamındaki çiçek ve bitkilerin tohum halinde yurt dışına kaçırılması olarak bilinen biyokaçakçılık tehlikesine karşı Ordu’da okullarda öğrencilere eğitimler verildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünce 2020 yılı Ocak-Mart ayları arasındaki 3 ayda 16 okulda bin 166 öğrenciye doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili eğitim verildi.Pandemi süreci sebebiyle sadece 3 ay gerçekleştirilen eğitimlerde sulak alanların korunması ve biyokaçakçılık konularına dikkat çekilerek kısa film gösterimleri yapıldı.

Ordu’da okullara biyokaçakçılık eğitimi

Son yıllarda ‘biyolojik sorun’ haline gelmeye başlayan ve daha çok Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal ortamındaki çiçek ve bitkilerin tohum halinde yurt dışına kaçırılması olarak bilinen biyokaçakçılık tehlikesine karşı Ordu’da okullarda öğrencilere eğitimler verildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğünce 2020 yılı Ocak-Mart ayları arasındaki 3 ayda 16 okulda bin 166 öğrenciye doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili eğitim verildi.
Pandemi süreci sebebiyle sadece 3 ay gerçekleştirilen eğitimlerde sulak alanların korunması ve biyokaçakçılık konularına dikkat çekilerek kısa film gösterimleri yapıldı. Eğitimler sonrasında da öğrencilerle sohbet edilerek doğanın korunması, biyolojik çeşitliliğin yaşatılması ve biyokaçakçılığın önlenmesi noktasında öğrencilerin görüş ve fikirleri alındı.

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Altinordu
Selin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Altaş Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Yeşilova Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Kerem Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
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