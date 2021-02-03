YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da örtü yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Ordu'da örtü yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

03.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da örtü yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 itfaiye eri yaralandı.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi'nde çıkan örtü yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Kerim Yılmazlı yönetimindeki 52 KH 292 plakalı itfaiye aracı, Fatsa-Aybastı yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Yılmazlı'nın yanı sıra araçta bulunan itfaiye erleri Sezgin Gebeş ile Samet Şaduman yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, örtü yangını olay yerine sevk edilen başka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:47
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Ordu Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Candan Eczanesi
Altinordu
Dirim Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
Kardelen Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Seçkin Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Altınordu Belediyesi’nden tarıma destek

Altınordu Belediyesi’nden tarıma destek

3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

İdlib ve Muş’taki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

İdlib ve Muş’taki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.