YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

14.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto galeriden lüks cip çalan iki çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 02.00 sularında, Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka pencereden giren S.Ö. (14) ile A.Y. (13) çaldıkları ciple kaçtı.

Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı.

Polis, araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce cezaevinden çıktıkları öğrenildi.

Oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, gazetecilere, hırsızların lüks cipi çalarak kaçtığını söyledi.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyorOrdu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyor
Adana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildiAdana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildi
Migros'tan temizlik işçisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama:Migros'tan temizlik işçisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:48
İkindi
15:40
Akşam
18:08
Yatsı
19:28
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.