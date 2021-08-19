Ordu'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolaman köprüsü üzerinde, E.Ş'nin kullandığı 52 DM 781 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Gökdeniz Yumuş'a (17) çarptı.

Ağır yaralanan Yumuş, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalbi duran ve masajla hayata döndürülen Yumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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