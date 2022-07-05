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Ordu'da otomobilin dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

05.07.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobilin dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadi T. yönetimindeki 52 HY 128 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi'ndeki Civil Deresi'ne düştü.

Kazada yaralanan sürücü, Alperen T. ile Akılay Cansu Y, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Akılay Cansu Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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