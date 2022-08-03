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Ordu'da otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

03.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobiliyle aydınlatma direğine çarpan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tahir Dayak (19) yönetimindeki 34 FIF 685 plakalı otomobil, ilçenin Meşebükü Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkardığı yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dayak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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