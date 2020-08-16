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Ordu’da patpat kazası: 3 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 16.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bölgede ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da patpat kazası: 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bölgede ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının köprüden uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede patpat olarak adlandırılan Hüseyin E. idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 20 metrelik köprüden aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte Şule ve Eray E. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları bulundukları yerden alarak, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ordu’da patpat kazası: 3 yaralı

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