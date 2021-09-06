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Ordu'da pencereye sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

06.09.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da pencereye sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ordu'da, bir sitedeki daireye pencereden girmeye çalışırken sıkışan kedi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde bir sokak kedisi, sitede bulunan bir dairenin açık olan penceresinden içeriye girmek istedi.

Camı yarım şekilde açık olan daireye girmeye çalışan kedi, pencereye sıkıştı. Sesler üzerine penceredeki kediyi fark eden ev sahibi, durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Durumun öğrenilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Karın bölgesinden sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması ile kurtarıldı.

Sahibinin olmadığı tespit edilen kedinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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