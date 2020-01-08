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  4. Ordu'da protokol mensupları gözleri kapalı futbol oynadı

Ordu'da protokol mensupları gözleri kapalı futbol oynadı

ORDU HABERLERİ  | 08.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

"Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Vali Seddar Yavuz'un da yer aldığı protokol mensupları takımı, gözlerini bağlayarak Orduspor Görme Engelliler Futbol Takımı ile karşılaştı

Ordu'da protokol üyeleri, Orduspor Görme Engelliler Futbol Takımı ile gözlerini kapatarak futbol oynadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Orduspor Görme Engelliler Futbol Takımı ile protokol mensuplarından oluşan takım arasında futsal müsabakası etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki müsabakada, Vali Seddar Yavuz da protokol takımında yer aldı. Protokol mensupları gözlerini bağlayarak görme engelli sporcularla maç yaptı.

Vali Yavuz, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerle gerçekleştirdikleri bu etkinlikte çok duygulandığını belirtti.

Herkesin bir kez bu duyguyu yaşaması gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bu heyecanı yaşarken aslında zaman zaman hayatı ne kadar ıskaladığımızı, empati duygumuzun ne kadar eksik olduğunu anlıyoruz. Özellikle bu etkinliğe ben de katıldım ki bir farkındalık olsun. İnsanlarımız araçlarını kaldırımlara bırakırken ya da yerel yönetimler görme engellilerimizin sokakta rahatlıkla yürüyüşlerini sağlayacak kaldırımları yaparken, bu duyguyu hissetmeliler, empati yapabilmeliler." ifadesini kullandı.

Yavuz, engelli bireylere yaklaşımda çok önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi noktasında, mali ve sosyal haklar bakımından çok önemli ilerlemeler meydana geldi. Bunu net olarak görüyoruz. Dolayısıyla engellilerimiz artık evlerinde değil, toplumun her alanında varlar. Engellilerimize başta kamu kurumları olmak üzere özel sektörde istihdam alanları açılmış durumda. Bunun yanında sportif alanda da engelli bireylerimize yönelik önemli gelişmeler var. Bu toplumsal duyarlılık meselesidir. Sadece devletin yapması gereken bir şey değildir."

Engelli bireylere yönelik Valilikçe yaptırılan özel eğitim anaokulu inşaatını bir ay içerisinde bitireceklerini de belirten Yavuz, 3 yaşına kadar olan engelli çocukların eğitimlerini bu anaokulunda gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Orduspor Görme Engelliler Futbol Takımı Sorumlusu Vedat Yavuz ise protokol takımını cesareti için tebrik etti.

Vali Yavuz'un, engellilere karşı gerçekten çok hassas olduğunu kaydeden Yavuz, "Bu etkinliğimize katılıp gözlerini kapatıp bizim gibi hissetmek için futbol oynaması, bizim hangi zorlukları başardığımızı bizzat görmesi, çözüm odaklı bir kişiliği olduğunu göstermektedir. Ben milli bir sporcu olarak çok büyük bir gurur duydum." değerlendirmesinde bulundu.

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