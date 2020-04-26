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Ordu’da Ramazan pidesine indirim

ORDU HABERLERİ  | 26.04.2020 18:55 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ramazan pidesine 50 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.Yapılan açıklamada, Vali Seddar Yavuz’un, Ordu Fırıncılar Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapmış olduğu girişim ve temaslar sonucu pide fiyatında 50 kuruş indirim sağlandığında dikkat çekildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ramazan pidesine 50 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, Vali Seddar Yavuz’un, Ordu Fırıncılar Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapmış olduğu girişim ve temaslar sonucu pide fiyatında 50 kuruş indirim sağlandığında dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"27 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren ilimizde 210 gram susamsız pide 2 TL’ye, susamlı pide 2,25 TL’ye, 420 gram susamsız pide 4 TL’ye, susamlı 4,5 TL’ye satılacaktır."

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