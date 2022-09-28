YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da sahte dernek adına yardım toplayan 6 kişi yakalandı

Ordu'da sahte dernek adına yardım toplayan 6 kişi yakalandı

28.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da sahte dernek adına yardım toplayan 6 kişi yakalandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sahte dernek adına şehit aileleri ve gaziler için yardım toplayan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir araçta bulunan şahısların, şehit aileleri ve gazilere yardım edecekleri iddiasıyla sahte belgelerle vatandaşlardan fındık topladıkları bilgine ulaştı.

Ekipler, söz konusu aracın Kuşluvan Mahallesi'ndeki bir otelin önünde, şüpheliler Y.D, İ.Y, Ü.D, A.R.T, A.Y. ve N.D'nin de otelde bulunduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte belgelerde belirttiği isimde bir dernek olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli yakalandıOrdu'da uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltıGÜNCELLEME - 2 - Gaziantep'te çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 3 gözaltı
Antalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulunduAntalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
12:24
İkindi
15:44
Akşam
18:24
Yatsı
19:43
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.