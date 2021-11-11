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Ordu'da seracılık devlet desteğiyle yaygınlaşıyor

11.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın ekonomiye katkısı 40 milyon liraya ulaştı"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın ekonomiye katkısının 40 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Yılmaz, Perşembe ilçesindeki bazı seralardaki incelemelerinin ardından AA muhabirine, Ordu'nun fındık tarımıyla öne çıktığını ancak son yıllarda seracılığın da yaygınlaştığını belirtti.

Özellikle iklim koşullarının seracılık için oldukça uygun olduğuna işaret eden Yılmaz, desteklemelerle bu alanda üretim yapan çiftçi sayısının önemli oranda arttığını aktardı.

Yılmaz, bugün itibarıyla Ordu'da yaklaşık 320 dekar alanda örtü altı yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek, seracılığın bölge üreticisine çok ciddi gelir kazandırdığını, Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın ekonomiye katkısının 40 milyon liraya ulaştığını vurguladı.

Arazisi müsait olan çiftçilere mutlaka destek verildiğini kaydeden Yılmaz, bu noktada yatırım yapmak isteyen çiftçilerin kendilerine başvurmalarını istedi.

Yılmaz, kentte seracılığın yaygınlaşmasıyla vatandaşların yaş meyve ve sebzelere daha ucuz ulaşabildiğini de sözlerine ekledi.

Üreticilerden Döndü Yalçınkaya ise bir süre önce başladığı seracılığın çok faydasını gördüğünü belirterek, çocuklarının eğitim masrafını bu işten sağladığını söyledi.

Yaptığı işten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçınkaya, yeri müsait olanlara seracılığı önerdi.

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