Ordu'da servisin devrildiği kazada 3 öğrenci yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Ahmet Topuz yönetimindeki 52 ES 2122 plakalı okul servisi, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde devrildi.

Kazada araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğrenciler, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.



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