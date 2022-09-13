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Ordu'da servisin devrildiği kazada 3 öğrenci yaralandı

13.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da servisin devrildiği kazada 3 öğrenci yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Ahmet Topuz yönetimindeki 52 ES 2122 plakalı okul servisi, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde devrildi.

Kazada araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğrenciler, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

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trafik kazası Ordu okul servisi

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