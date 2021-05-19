Ordu'da seyir halindeyken fenalaşınca otomobiliyle fırına çarpan sürücü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde fırına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Niksar Caddesi'nde seyir halindeki Murat Karakaş'ın kullandığı 52 AAS 047 plakalı otomobil, sürücünün fenalaşması üzerine yoldan çıktı.

Önce kaldırıma çıkan otomobil, ardından caddedeki fırına çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü Karakaş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fırında hasar meydana geldi.



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