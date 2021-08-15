Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan biri yatağa bağımlı iki kişi kurtarıldı.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak sonucu Kaledimi Mahallesi'nde bir ailenin evinin önünde çamur birikti.

Evlerinde mahsur kalan biri yatağa bağımlı iki kişinin kurtarılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla mahsur kalanlara ulaşan ekipler iki kişiyi evden çıkardı.

Yatağa bağımlı hasta, olay yerine ambulans ve sedye ulaştırılamadığı için itfaiye personelinin sırtında taşınarak güvenli alana götürüldü.

