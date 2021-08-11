Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle kapanan Fatsa-Kumru kara yolu ulaşıma açıldı

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası ilçeye bağlı İslamdağ Mahallesi mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle Fatsa-Kumru kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin suyu tahliye etmesi, taş ve diğer malzemeleri temizlemesinin ardından yol tekrar açıldı.
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