YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

19.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ile ziraat odaları, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağış sonucu zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulunuyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı ve ziraat mühendisleri, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, yoğun yağışın belli bölgelerde zarara neden olduğunu söyledi.

Fatsa ve Perşembe ilçelerinin bazı noktalarında hem yollarda, yol duvarlarında hem de fındık bahçelerinde önemli zararlar ve heyelanlar oluştuğunu ifade eden Soydan, bu konuyla ilgili de yetkililerin alanda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Soydan, bugün özellikle Perşembe'de zarar gören fındık bahçelerinde ön inceleme yaptıklarını kaydederek, "Tabii ki hasarın boyutu bazı yerlerde önemli. Yani yaklaşık 50, 150 ocak, selin etkisiyle beraber derelere giden fındık ağaçları var. Onun için şu anda bir ön inceleme yapıyoruz. Hem ziraat odaları hem de ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak şu anda alanlardayız." dedi.

Vatandaşların önümüzdeki günlerde ilçe tarım ve orman müdürlüğüne başvurarak hasar boyutuyla ilgili tespitleri yaptıracağını belirten Soydan, ayrıca sigorta yaptıran üreticilerin de TARSİM'e müracaat edebileceğini söyledi.

Zarar gören mahallelerde muhtarlarla diyalog halinde olduklarına işaret eden Soydan, vatandaşlarla da görüşerek bahçelerin durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı.

Soydan, şu anda fındığın hasat edilmediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fındık çotanakları dallarda kuvvetli bir şekilde duruyor. Dallarda fındığın yere dökülmesi yok. Şu anda sel fındık köklerini, dallarını sökerek derelere doğru götürmüş ya da yapraklarını, fındığını tamamıyla dökerek zarar vermiş durumda. Hiçbir üreticimizin burada mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyorOrdu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer ettiAntalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Antalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdıAntalya'da plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:14
Sabah
05:05
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:04
Yatsı
21:48
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Üniversite tanıtım etkinliğinde şoke eden çıplak dans!

Üniversite tanıtım etkinliğinde şoke eden çıplak dans!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.