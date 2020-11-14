YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ordu'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ORDU HABERLERİ  | 14.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

Ordu'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ordu'da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve tarihi eser kaçakçılığı suçunun deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

Uzun süreli takip ve saha çalışmaları kapsamında, ilçede bir şüphelinin ikameti ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 13 sikke, heykel, tarihi eser olabileceği değerlendirilen bakır kase, kılıç, uçak savar mermisi, 2 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ile değişik çaplarda 8 bin 551 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Diğer şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:08
Öğle
12:18
İkindi
14:54
Akşam
17:18
Yatsı
18:41

Ordu Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Ergül Eczanesi (08.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Güven Eczanesi (08.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi (08.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Gündoğdu Eczanesi (08.00-24.00 Nöbetçi)
Altinordu
Koçak Eczanesi (08.00-24.00 Nöbetçi)
Altinordu
Yenimahalle Eczanesi (08.00-24.00 Nöbetçi)
Altinordu
Nokta Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.