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Ordu’da silahlı saldırı zanlısı 6 kişi adliyede

10.10.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde 4 gün önce meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ordu’da silahlı saldırı zanlısı 6 kişi adliyede

Olay, Kaledere Mahallesi Gogina Sokak üzerinde 6 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte evinden çıkan Necati Balcı (49), park halinde bulunan otomobiline gittiği sırada, motosiklet ile seyir halindeki ve maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine mermi isabet eden Necati Balcı Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlayan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren D.K. (22) ile B.S. (23) isimli şahısları yakaladı. Ekipler ayrıca olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan M.Y. (27), A.K. (19), C.Ö. (63) ve M.D. (23) isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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