Ordu'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Zor (48) yönetimindeki 52 EZ 589 plakalı otomobil, Sahilköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Derya ve Bekir Zor yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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