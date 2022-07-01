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Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

01.07.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta Ahmet Boşnak (57) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.

Yaralanan sürücü ve eşi Emine Boşnak (56), sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Boşnak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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