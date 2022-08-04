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Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

04.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Dursun Katırcı'nın (72) kullandığı pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı Gölköy Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, aracın altında kalan Katırcı için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Katırcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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