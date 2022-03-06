Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Gündüz yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Kılavuzömer Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Cemile Gündüz ve Mithat Işık yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mithat Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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