Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer Yapıcı'nın (35) kullandığı tarım aracı, Karahasan Mahallesi Asarkaya mevkisinde yaklaşık 20 metre yüksekten bir evin önüne devrildi.

Kazada, sürücü Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan annesi Meryem (56) ve yeğeni Ayberk Yapıcı (10) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sezer Yapıcı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna götürüldü.



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