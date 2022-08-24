YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

24.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağıdere Mahallesi’nde bahçeye fındık toplamaya giden Muhammet Cansız (21) yönetimindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araç üzerinde bulunan Türkan (57), Kardelen (24), Canan (33), Efe (8) ve Duygu Toprak (17), Nursel (51) ve Tuğba Demiral (20), Zeynep (19), Sude Naz (16) Fatma Sana (46) ve Aysun Hamarat (35) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındıOrdu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı
Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdüGÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye kaza

Ordu Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:36
İkindi
16:20
Akşam
19:21
Yatsı
20:47
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

İkizler birbirleriyle evlendi! Çocuklarını gören inanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.