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  4. Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı

ORDU HABERLERİ  | 20.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatsa ilçesinde bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatsa ilçesi Ordu "tefecilik" operasyonu

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