YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

18.11.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bolaman-1 köprüsü üzerinde, Davit Lomidze'nin kullandığı BS 078 S plakalı tır, İhsan Kahraman yönetimindeki 55 GL 487 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Kahraman yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Ordu'da konuştu:DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Ordu'da konuştu:

Ordu Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:12
Öğle
12:19
İkindi
14:52
Akşam
17:15
Yatsı
18:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Dilek Eczanesi
Altinordu
Tuna Eczanesi
Altinordu
Zeynep Eczanesi
Altinordu
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Topaloğlu Eczanesi
Fatsa
Turan Eczanesi
Unye
Yalı Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.