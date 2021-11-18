Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bolaman-1 köprüsü üzerinde, Davit Lomidze'nin kullandığı BS 078 S plakalı tır, İhsan Kahraman yönetimindeki 55 GL 487 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Kahraman yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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