Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu iş yerinde ise hasar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 52 BN 359 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 DG 887 plakalı otomobil çarptı. Vurmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir iş yerinin camlarına da hasar verdi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Kumru Devlet Hastanesi’ne götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



