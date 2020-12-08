YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 08.12.2020 00:13 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu iş yerinde ise hasar oluştu.Olay, ilçeye bağlı Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, aracın savrulduğu iş yerinde ise hasar oluştu.
Olay, ilçeye bağlı Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 52 BN 359 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 DG 887 plakalı otomobil çarptı. Vurmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir iş yerinin camlarına da hasar verdi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Kumru Devlet Hastanesi’ne götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu’da trafik kazası: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:34
Öğle
12:25
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:33

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Bahçelievler Eczanesi
Altinordu
Poyraz Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Topaloğlu Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Can Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Hayat Eczanesi (Saat 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.