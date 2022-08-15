YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Ordu’da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

15.08.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı ilçesi Cemallı Mahallesi'nde Adem Sipahi (40) yönetimindeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Sürücü ve yanında bulunan oğlu İbrahim Sipahi (13), devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla devrilen traktörü kaldırarak, sürücü ve oğlunu sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Adem Sipahi’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan İbrahim Sipahi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'nun "sakarca mıhlaması" coğrafi işaretle tescillendiOrdu'nun "sakarca mıhlaması" coğrafi işaretle tescillendi
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybettiCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti
Antalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyorAntalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyor
Anahtar Kelimeler:
Çaybaşı kaza

Ordu Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:31
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:35
Yatsı
21:06
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.