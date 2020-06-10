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Ordu’da tüketilen Ordu’da üretilecek

ORDU HABERLERİ  | 10.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, "Ordu da tüketilen, Ordu’da üretilecek" sözünden ilham alan yetkililer harekete geçti. Yerli ve milli olmanın yanı sıra öze dönüşte atılan bu adımın birçok mekanizmaları harekete geçireceği ön görülüyor.
Bu kapsamda Fatsa Ziraat Odası tarafından sera kurulumu yapıldı. Yapılan seralarda begonya, kadife, vapurdumanı, alev çalısı, sarı taflan ve kartopu gibi bitkiler yetiştirilecek.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, “Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi, çiftçilerimize yeni çığırlar açarak, alternatif ürünler yetiştirme konusunda eğitimler vererek, çiftçilerimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza bitki yetiştirme, çelikle çoğaltma, seracılık, aşılama, tıbbi ve aromatik bitkiler, peyzaj ve yerel meyvelerimizin çoğaltımı, yerel tohumlarımızın önemini ve mahiyetini içeren konuları işleyerek geleceğimize daha sağlam temellerle inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.
Başkan Gürsu, “Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ORTAR A.Ş. ve Fatsa Ziraat Odası ortak çalışarak Ordu’da kullanılan peyzaj bitkilerinin bir bölümü Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezimizde üretildi, artık Ordu’nun sokakları, Ordu da yetişen peyzaj ürünleri ile güzelleştirilmeye başlandı. Anılarımızda yeri olan ve hatta bizim dahi ilk kez gördüğümüz bitkilerimizin peyzaj bitkisi olarak tekrar bahçelerimizde bizlerle buluşması inanılmaz keyifli ve heyecan verici bir durum” diye konuştu.
Göreve geldiğimiz günden itibaren, sorumluluğumuz ve yükümüzün ağır olduğunu biliyorduk diyen başkan Gürsu, "Çünkü geçmişi başarılarla dolu bir isimden, İbrahim Etem Kibar’dan devraldığımız makamın çıtası yüksek ve sorumluluğu ağırdı. Belediye başkanlık görevinin yanı sıra halen verdiği destekten dolayı bu vesile ile bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum”, diyen Başkan Gürsu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ayrıca tecrübeleri, vizyonu, farklı bakış açısı ve önderliğinde, çok daha fazla ve büyük projelerde birlikte olacağımıza inanıyorum, hizmetlerinden ve Ordu sevdasından dolayı şahsına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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