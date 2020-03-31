YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin maske üretimine başlandı

Ordu'da ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin maske üretimine başlandı

ORDU HABERLERİ  | 31.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Ordu'da ücretsiz dağıtılmak üzere 100 bin maske üretimine başlandı

Ordu'da gönüllü öğretmenler ve kursiyerlerin katkısı ile vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak 100 bin maskenin üretimine başlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde geniş çaplı hijyen çalışması yürüttüklerini, bunun yanı sıra artan maske ihtiyacı için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, Altınordu Belediyesi, gönüllü öğretmenler ve kursiyerlerin katılımıyla 100 bin maske üretimine başlandığını ifade eden Tören, üretimin Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildiğini aktardı.

Tören, hedeflerinin ürettikleri maskeleri güvenlik güçleri, market çalışanları, zabıta personeli ve günlük dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara ücretsiz dağıtmak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toplum sağlığına bir nebze katkıda bulunmak istiyoruz. Sadece maske takmak yetmiyor. Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 kurala da sıkı sıkıya bağlı kalmak gerekiyor. Bu salgının daha fazla yayılmaması için özellikle zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da alınan tüm önlemlere riayet etmesini temenni ediyoruz."

Tören, sağlık çalışanları için de 3 bin siper maske üreteceklerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
Anahtar Kelimeler:
maske Ordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Milletvekili Arvas: “Eğitime ve insana yapılan yatırım, geleceğe yatırmadır”

Ordu Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:06
Öğle
12:38
İkindi
16:11
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Ordu Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Şeyma Eczanesi
Altinordu
Tayfun Eczanesi
Altinordu
Tülin Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi
Fatsa
Lokman Eczanesi
Fatsa
Durak Eczanesi
Unye
Yasemin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.