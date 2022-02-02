Ordu'da ulaşım yatırımları hız kazandı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'da yapımı devam eden ulaşım yatırımlarına ilişkin, son bir yıl içinde başta çevre yolu olmak üzere Ordu-Mesudiye yolunun tamamlanmayan 6 kilometrelik kısmı, Ordu-Kabadüz-Çambaşı yolu dahil 16 farklı güzergahtaki önemli ulaşım yatırımlarının hız kazandığını söyledi.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Sonel, gazetecilere, Ordu'da yapımına önceki yıllarda başlanan ancak başta Kovid-19 salgını olmak üzere çeşitli sebeplerle durma noktasına gelen ulaşım yatırımlarının yeniden hız kazandığını belirtti.

Projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle yeniden hızlandığına işaret eden Sonel, "Son bir yıl içinde başta çevre yolumuz olmak üzere Ordu-Mesudiye yolunun tamamlanmayan 6 kilometrelik kısmı, Ordu-Kabadüz-Çambaşı yolumuz dahil 16 farklı güzergahtaki önemli ulaşım yatırımları hız kazandı." diye konuştu.

Sonel, bu projelerin toplam maliyetinin 6 milyar 162 milyon lira olduğunu kaydederek, "İlimize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, milletvekillerimize, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Samsun Bölge Müdürümüze, Karayollarımızın mensuplarına ve yüklenici firmalara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında tamamlanmayan 6 kilometrelik kısmının da son aylarda hız kazandığını söyledi.

Ordu Çevre Yolu Projesi'nin devam eden ikinci etabına değinen Sonel, şöyle devam etti:

"İlimizin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Ordu Çevre Yolu projesinde, 2020 yılında yapılan ikmal ihalesi bünyesinde Terzili Tüneli'nin kazı-destekleme çalışmaları tamamlanmış olup nihai beton çalışmaları devam etmektedir. Akçatepe-1 ve Akçatepe-2 tünellerinde ise kazı-destekleme çalışmaları devam etmektedir. Tünel imalatları tamamlandığında üniversite kavşağından inşaatı süren şehir hastanesine bağlantı da sağlanacak inşallah."

Sonel, projedeki tünellerin yapımının tamamladığını, aydınlatması yapılmayan 19 tünelin elektromekanik işlerinin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, 2021 sonu itibarıyla 11 tünelin aydınlatma imalatlarının tamamlandığını, 8 tünelde ise çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Ulubey-Gürgentepe-Gölköy güzergahındaki çalışmaların hızlandığını bildiren Sonel, toplam uzunluğu 64 kilometre olan Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Projesinin ihalesinin bul yıl yapılıp çalışmalara başlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

