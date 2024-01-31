Ordu’da ulaşımda rekor

Toplamda 27 bin 500 kilometre kırsal yol ağına sahip Ordu’nun kronikleşen sorunlarını çözüme kavuşturmak amacı ile Başkan Güler’in girişimleriyle kurulan asfalt plent ve beton santralleri tesisi ile şehrin ulaşımı yeniden şekillendirildi. Altınordu, Gölköy ve Ünye’de bulunan tesisler ile 5 yılda 2 bin 120 kilometre asfalt ve beton yol çalışması gerçekleştirildi.

2 KAT ÜRETİMLE HEM ZAMANDAN, HEM DE EKONOMİDEN TASARRUF

İlçe merkezlerinin yanı sıra ücra yerleşim birimlerine asfalt ve beton asfalt hizmeti götürmek için seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt ve betonu özel firmalardan almış olması durumunda daha fazla maliyet oluşacaktı. Bunun önüne geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi kurduğu tesislerle daha hızlı, daha fazla üretim gerçekleştirme ve laboratuvarda test edilmiş uygun karışımı üretme özelliğiyle hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağladı.

Yapılan yol yatırımları için hizmet veren tesislerle kendi asfalt ve betonunu üreten Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede yol çalışmalarını daha da hızlı gerçekleştirme imkanı buldu. Türkiye’nin en fazla kırsal yol ağına sahip il olan Ordu’da 5 yıl içerisinde rekor kırılarak, 2 bin 120 kilometre yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

