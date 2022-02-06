YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü

Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü

06.02.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince Uluvahta Yaylası'nda birincisi düzenlenen festival halkoyunları gösterisiyle başladı.

Davul ve zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynayan vatandaşlar, kızakla kayma keyfi yaşadı.

Tiyatro gösterisinin de yapıldığı festivalde katılımcılara, pancar çorbası, patates ve çay ikram edildi.

Festivalde yapılan kızakla kayma yarışmasında dereceye girenlere katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, bu sene Ordu'nun birçok yaylasında kar festivallerinin yapıldığını belirterek, festivallere yoğun katılımın olduğunu söyledi.

Uluvahta Yaylası'nda bu sene ilkini yaptıkları festivalin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü aktaran Güler, soğuğa rağmen yaylaya gelenlere teşekkür etti.

Güler, gelecek haftalarda farklı ilçelerde bu tür etkinliklerin süreceğini de kaydetti.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da bu festivallin geleneksel hale geleceğini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Festival, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyorOrdu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 6 Şubat Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:58
Yatsı
19:19
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yazı özledi, havuz pozu geldi

Yazı özledi, havuz pozu geldi

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Ceketin altındakini çıkardı! Olay poz

Ceketin altındakini çıkardı! Olay poz

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Elleri kelepçelenip canlı canlı gömülmüş

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.