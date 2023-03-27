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Ordu'da Ünye Limanı konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor

27.03.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da deniz ticareti ve taşımacılığında önemli rol almaya hazırlanan Ünye Limanı, konteyner gemilerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun, Karadeniz'in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı atılım sergilediği belirtildi.

Kentin geçen yıl eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro gemisi seferlerinin başlamasıyla uluslararası deniz taşımacılığına adım attığı, ardından aralık ayında deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yaptığı anımsatılan açıklamada, şehrin şimdi de konteyner gemilerini ağırladığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktası haline gelmesi için çalıştığı Ünye Limanı'nın her geçen gün hareketlendiği aktarılarak, "Rusya'nın Soçi, Gürcistan'ın Poti limanından hareket eden konteyner gemisi, Ünye Limanı'na gelerek yüklerini boşalttı. Ordu-Gürcistan-Rusya arasında devam eden deniz ihracat çalışmaları kesintisiz sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz illerinin orta noktasında olması avantajıyla gerek dış gerekse iç ticaret lojistik maliyetlerini düşüren Ünye Limanı'nın, Ordu'nun ticaret hacmini artıran ticaret noktası özelliğini taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz-Akdeniz ve Ünye-Akkuş-Niksar yolu gibi stratejik yollarla birleşerek ivme kazanacak Ünye Limanı ile birlikte deniz turizm ve ticareti aksamadan devam edecek. Böylelikle Ünye Limanı mevcutta bulunan diğer limanlar gibi eşit şartlara getirilerek hem il hem de bölge ekonomisine önemli ölçüde yön verecek. Öte yandan lojistik, sanayi gibi faktörleri de doğrudan etkileyecek liman istihdama da katkı sağlayacak."

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Ordu Ordu Büyükşehir Belediyesi Konteyner gemisi

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