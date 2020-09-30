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Ordu’da uyuşturucu operasyonları

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Ordu’da farklı tarihlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek, bir ikamette arama çalışması yaptı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonları

Ordu’da farklı tarihlerde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek, bir ikamette arama çalışması yaptı. Yapılan aramada 8 gram esrar maddesi ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar maddesi ile 5 adet ecstasy hapa rastlandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Yürütülen operasyonla sonucu yine şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 9 gram maddesi ele geçirilirken, yine şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 gram eroin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli başlatıldı.

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Demir Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Deva Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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