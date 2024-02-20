YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İHA İHA
20.02.2024 15:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 22 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 2 kilo 112 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ve 37 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, ‘uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapma’ suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 22 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Pendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktıPendik'te tadilat yapılan süpermarkette yangın çıktı
AFAD yeni makinesiyle sel ve taşkınlarda daha etkin olacakAFAD yeni makinesiyle sel ve taşkınlarda daha etkin olacak
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:47
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Ordu Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Güvenay eczanesi
Unye
Deva eczanesi
Persembe
Seçkin eczanesi
Fatsa
Gazi eczanesi
Fatsa
Deva eczanesi
Altinordu
Karsiyaka eczanesi
Altinordu
Ulubey eczanesi
Ulubey
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.