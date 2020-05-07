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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

ORDU HABERLERİ  | 07.05.2020 23:19 | Son Güncelleme

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezine giriş yapacak olan bir araçta uyuşturucu olduğu ihbarı aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler tarafından Dolunay Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, aracın çeşitli bölmelerine saklanmış 3 kilo 470 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki 4 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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