Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 366 uyarıcı hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi, H.G, G.A, O.Ç. ve E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç ve E.A. tutuklandı, H.G ve G.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

