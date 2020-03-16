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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 16.03.2020 17:41 | Son Güncelleme

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 366 uyarıcı hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi, H.G, G.A, O.Ç. ve E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç ve E.A. tutuklandı, H.G ve G.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Uyuşturucu Operasyonu

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