Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda F.Ö, H.Ş. ve Y.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin evleri ile bu yapıların eklentilerindeki aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ş. ve Y.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

