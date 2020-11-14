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Ordu'da yaşlı kadın elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

ORDU HABERLERİ  | 14.11.2020 21:32 | Son Güncelleme

Ordu'da yaşlı kadın elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kadın elleri ve ayakları bağlı bir şekilde evinde ölü bulundu.

Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'dan (74) bir süre haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis ve sağlık ekipleri, elleri ve ayakları iple bağlı olan kadının ölü olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarı'nın cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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